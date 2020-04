Il morso di Suarez, 6 anni dopo: "Lo fece per l'Uurguay. E ci permise di segnare"

vedi letture

Intervistato dal Mirror, Diego Lugano è tornato sul celeberrimo episodio del morso di Luis Suarez a Giorgio Chiellini. Il difensore ha dichiarato che a causa di quell'episodio il Pistolero ha rischiato di veder sfumare il suo passaggio dal Liverpool al Barcellona. Suarez dovette scontare quattro mesi di squalifica per aver "addentato" in mondovisione un giocatore avversario. Secondo Lugano quello di Suarez è stato un gesto "di lealtà" verso il suo Uruguay: "Per quel che è successo ha messo a rischio la possibilità di andare al Real Madrid o al Barcellona. Ha morso qualcuno assumendosi un rischio, ma avrebbe ucciso tanto era fedele alla causa. Questa è la verità e lo ringrazio per gli sforzi fatti. Quella storia di Luis Suarez è degna di essere raccontata nella migliore storia del calcio uruguayano". Per la cronaca, poco dopo il morso di Suarez a Chiellini, il difensore azzurro perse Godin in marcatura, consentendogli di segnare il gol che ha qualificato l'Uruguay: "Gli italiani lo stavano rincorrendo tutto il tempo. Poi, dopo che Luis ha fatto quel che ha fatto, Chiellini ha sbagliato la marcatura su Godin, permettendogli di segnare e di qualificarci. Credo che quel che ha fatto Luis abbia condizionato psicologicamente Chiellini perché abbiamo segnato immediatamente sul corner seguente".