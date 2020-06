Lugano: "Cavani-San Paolo? Nemmeno se tutti i club sudamericani si mettessero insieme"

Il dirigente del San Paolo, l'ex difensore uruguagio Diego Lugano, in una intervista a SporTV ha escluso un possibile approdo dell'amico Edinson Cavani in Brasile in maniera piuttosto netta. "Lo conosciamo, così come Thiago Silva, il miglior difensore con cui ho giocato. Come sapete entrambi sono apprezzati, hanno un grande mercato in Europa, e oggi con la situazione della pandemia in Sudamerica... Se provassimo a mettere insieme tutti i club brasiliani, più Boca Juniors e River Plate, non riusciremmo comunque a portarlo. Purtroppo. Ovviamente c'è una chat di amici, siao sempre vicini a lui per sapere se vuole mai tornare qui". Su Cavani ci sono Atletico Madrid e Inter.