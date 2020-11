Le aperture in Spagna - Atletico inarrestabile, Real Madrid rotto. E a Barcellona godono

"Inarrestabile", l'Atletico Madrid, secondo Marca. Grazie ad un autogol, i Colchoneros battono il Valencia a domicilio e restano in vetta alla classifica in Spagna. Cade invece il Real Madrid, in casa contro l'Alaves, e per As è "Un Madrid rotto", nonostante la vittoria con l'Inter in Champions League. Esultano da Barcellona, con Mundo Deportivo che titola "Bianco facile" e Sport che sottolinea il "Ko del Madrid e di Hazard" contemporaneamente.