Le pagelle dell'Osasuna - Estupinan il migliore, Gallego ingenuo

Risultato finale: Barcellona-Osasuna 1-2

Herrera 6 - Sulla punizione di Messi non può nulla. Compie 2-3 belle parate.

Vidal 6.5 - Contiene bene gli esterni del Barcellona giocando senza paura.

Navas 6.5 - Sicuro e preciso. Fatica solo nel finale contro Suarez.

D. Garcia 6.5 - Un muro invalicabile. Il Barcellona fa paura solo sui calci da fermo.

Aridane 6 - Preciso e senza fronzoli. Non commette grossi errori.

Estupinan 7 - Un motorino sulla sinistra. Timbra l'assist per il gol dell'1-0 dopo una grande discesa. (dal 90' Lato s.v.)

Darko 6.5 - Bene per 45' ma poi lascia il campo per un problema alla spalla. (dal 46' Oier 6 - Entra e tampona in mezzo al campo).

I. Perez 6 - Grande quantità di palloni recuperati. Instancabile.

Moncayola 6.5 - Spinge, difende e sfiora il gol in due occasioni. Mira però da rivedere. (dall'85 ' Torres 6 - Un pallone toccato e un gol, il terzo in due partite contro il Barcellona).

Arnaiz 6.5 - Bello il suo destro nel primo tempo che vale l'1-0. Poi si sacrifica a pressare e difendere. (dal 71' Barja 6 - Tocca pochi palloni ma l'ultimo è uno splendido assist per Torres).

Adrian 6 - Tanto lavoro sporco. Poco presente in area avversaria, ma grande sacrificio in fase di non possesso. (dal 70' Gallego 3 - Entra e dopo 8 minuti si fa espellere per un gomitata a Lenglet).