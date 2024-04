Ufficiale Le Tallec dopo il ritiro riparte dallo Zenit: è stato nominato nel consiglio direttivo del club

Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, che l’aveva visto disputare in questa stagione il campionato vietnamita con l’Ha Noi FC, Damien Le Tallec è pronto a intraprendere una nuova avventura dirigenziale nelle fila di uno dei club più importanti di Russia.

L’ex attaccante francese è stato infatti annunciato dallo Zenit San Pietroburgo come consigliere del presidente del consiglio d'amministrazione e si occuperà dello sviluppo delle partnership con club e organizzazioni calcistiche in Europa, Africa e Medio Oriente oltre a concentrarsi sulle attività di scouting in queste regioni del mondo.

Il classe ‘90, cresciuto nel Rennes e con esperienze anche nelle fila di Borussia Dortmund, Nantes e Stella Rossa, torna così in Russia dopo aver vestito le maglie del Mordovia (2014-2016) e Torpedo Mosca (i primi sei mesi della stagione 2022-23).