Man City, difficoltà ad arrivare a Messi. Guardiola consiglia alla Pulga di restare al Barça

Secondo quanto riportato da Catalunya Radio il Manchester City starebbe tentennando su Lionel Messi: qualsiasi costo per il cartellino dell'argentino renderebbe impossibile l'acquisto da parte del club inglese e la situazione rischia di avere strascichi legali che potrebbero trascinarsi per le lunghe. Per questo motivo Pep Guardiola, che ha parlato in questi giorni con Messi, facendogli presente le difficoltà da parte del City si sobbarcarsi il costo dell'acquisto, gli avrebbe consigliato di restare a Barcellona e chiudere la sua carriera in blaugrana, ipotesi che Guardiola ha già espresso in tempi non sospetti.