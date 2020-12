Messi: "Trattare con altri club a gennaio? Aspetterò giugno. Mi piacerebbe andare negli USA"

Leo Messi ha parlato anche della possibilità di trattare con altri club già a partire dal mese di gennaio, visto il suo contratto in scadenza con il Barcellona: "Non ho niente di chiaro fino alla fine dell'anno, aspetterò la fine della stagione, l'importante è pensare alla squadra, finire bene l'anno, pensare a cercare di ottenere titoli e non distrarsi con altre cose. Futuro in altri campionati? Non so cosa succederà, sono concentrato su quello che abbiamo, su quello che si può fare in questi sei mesi, non penso a come andrà a finire l'anno, perché oggi non sarebbe bene per me dire cosa farò perché non so. Un giorno mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti, è sempre stato uno dei miei sogni... ma non so se succederà! Giocare nel Real Madrid? Impossibile. Atletico? No".