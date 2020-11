Olanda-Bosnia 3-1, De Vrij: "Successo importante per essere teste di serie"

Stefan de Vrij ha commentato il successo della sua Olanda contro la Bosnia per 3-1: "Era molto importante, lo sapevamo. Era una gara importante per il ranking FIFA, in modo da essere teste di serie nelle qualificazioni mondiali". Il 26 novembre uscirà il ranking e da esso verranno distribuite le fasce di sorteggio per le qualificazioni a Qatar 2022. L'Olanda attualmente sarebbe al decimo posto fra le europee, l'ultimo disponibile per essere teste di serie.