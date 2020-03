Pochettino: "Tornerò al Newell's, magari con Messi. Lautaro tra i più grandi attaccanti al mondo"

Intervistato da Radio de Plata, Mauricio Pochettino non scarta un ritorno in futuro in Argentina, precisamente al Newell's Old Boys, squadra con la quale ha fatto il suo esordio da calciatore professionista, vincendo due campionati: "Spero di tornare un giorno al club" ha dichiarato, specificando che al momento però vuole continuare la sua carriera in Europa. Fra le ipotesi più suggestive sempre riguardanti il ritorno a casa c'è anche quella di essere con Messi, altro hincha del Newell's: "Posso ancora aspettare, magari tornerò fra dieci anni con Messi". Parole anche su Lautaro Martinez: "È tra i più grandi attaccanti al mondo. Non solo per quello che mostra ma per quello che può diventare".