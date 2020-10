Portogallo, positivo il difensore José Fonte: al suo posto convocato Domingos Duarte

vedi letture

Tegola per il Lille e per la Nazionale portoghese. La Federazione infatti ha annunciato quest’oggi la positività del difensore della compagine francese José Fonte. Il giocatore è già in isolamento e per sostituirlo il ct Fernando Santos ha convocato il difensore del Granata Domingos Duarte.