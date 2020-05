Premier League, i contratti in scadenza il 30 giugno potranno essere estesi fino a fine stagione

In Premier League i contratti in scadenza il 30 giugno potranno essere estesi fino al termine della stagione. L'annuncio è ufficiale e arriva direttamente dalla Premier, che oggi ha diramato questo comunicato.

"Durante l'assemblea degli azionisti di lunedì, i club della Premier League hanno concordato all'unanimità di essere autorizzati a stipulare estensioni di contratto a breve termine con i giocatori il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. I club erano preoccupati per la scadenza dei contratti dei giocatori e, pertanto, tutti gli Azionisti hanno concordato che club e giocatori possono reciprocamente concordare di estendere i loro contratti oltre il 30 giugno e fino alla fine della stagione.

Richard Masters, Amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: "Quello che abbiamo deciso oggi è di garantire, per quanto possibile, che i club completino la stagione con la stessa squadra che avevano a disposizione prima della sospensione della stagione. I giocatori possono estendere i loro contratti oltre il 30 giugno fino alla fine della stagione, ma devono essere concordati da entrambe le parti", ha detto Masters".

Al momento, non è però ancora chiaro quando, come e se ripartirà la Premier League. E' arrivato l'ok del Governo ma le discussioni all'interno della lega - tra club, giocatori e allenatori - sono ancora in corso.

Questo è comunque un primo paletto per regolarizzare la situazione contratti: club e giocatori avranno tempo fino al 23 giugno per concordare le estensioni.