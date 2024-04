Ufficiale Jean Claude Blanc nella dirigenza del Manchester United. L'ex Juventus AD fino a luglio

vedi letture

Il Manchester United si rifà il look dirigenziale e annuncia alcuni importanti cambiamenti. Addio consensuale all'amministratore delegato ad interim Patrick Stewart e al direttore finanziario Cliff Baty. Al loro posto in arrivo Jean Claude Blanc, ex Juventus che prenderà l'incarico di ad a tempo fino al 13 luglio, quando il testimone sarà raccolto da Omar Berrada. Il posto di Baty, invece, sarà preso dal nuovo CFO Roger Bell.

Blanc è un uomo di fiducia del nuovo azionista di minoranza Sir Jim Ratcliffe, essendo già suo dirigente in Ineos con incarichi pregressi dal Nizza al Losanna passando per la Mercedes-AMG Petronas in Formula1, la squadra ciclistica degli INEOS Granadiers ma anche gli All Blacks per quanto riguarda il rugby.