PSG, Tuchel: "Non è stata una partita giocata sul nostro livello, abbiamo sbagliato molto"

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro lo United: "È stata una partita complicata, anche se abbiamo giocato meglio nel secondo tempo. Non abbiamo però avuto la capacità di chiudere le occasioni".

L'allenatore non è soddisfatto della prestazione: "Non abbiamo fatto bene diverse cose, sia in fase difensiva che offensiva: non è stata una gara giocata sui nostri livelli, non eravamo noi", ha concluso il tecnico tedesco.