Qualificazione Mondiali, Messi trascina l'Argentina. Sanchez non basta: Cile ko con l'Uruguay

Prima giornata valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar per le Nazionali Sudamericane e buon inizio per Argentina e Uruguay. Messi ha trascinato l'albiceleste contro l'Ecuador segnando il rigore decisivo che ha permesso alla squadra di Scaloni di conquistare i primi tre punti in palio. Bene anche l'Uruguay contro il Cile, con il gol di Alexis Sanchez che non è bastato a controbattere il rigore di Luis Suarez e il gol vittoria di Gomez. Pari a suon di gol tra Paraguay e Perù, con i padroni di casa che hanno sfruttato una doppietta di Romero per pareggiare i conti con quella di Carrillo.

I RISULTATI:

Argentina-Ecuador: 1-0 (13' (r) Messi)

Paraguay-Perù: 2-2 (52' e 85' Carrillo (P), 67' e 81' Romero (P))

Uruguay-Cile: 2-1 (39' (r) Suarez (U), 54' Sanchez (C), 93' Gomez (U))