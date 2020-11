Real Madrid, Zidane: "Sconfitta col Valencia colpa mia, non cerchiamo scuse"

vedi letture

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato nel post partita la sconfitta patita per mano del Valencia al Mestalla, come riportato dal portale As: "La colpa è mia perché sono l'allenatore e devo trovare una soluzione. Ma abbiamo giocato bene la prima mezz'ora e dal pareggio la partita è cambiata completamente. Ci è capitato più volte e non mi piace. Assenza Casemiro? Non dobbiamo cercare scuse. Sono tutti giocatori del Real e giocano...".