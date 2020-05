Svezia, nessun tampone di controllo ai giocatori. Basterà firmare un modulo di autovalutazione

Ai calciatori svedesi non sarà richiesto di sottoporsi a un test prima di allenamenti o partite. I giocatori - riporta gazzetta.it - dovranno invece compilare un modulo di autovalutazione ogni mattina prima di arrivare all’allenamento o a una partita. Il medico del club valuterà quindi se il giocatore è abbastanza sano da partecipare. I giocatori devono rimanere a casa se hanno dei sintomi. I protocolli per il ritorno in campo sono stati presentati all’autorità sanitaria pubblica svedese. In questi giorni è attesa una decisione sulla ripartenza del campionato il prossimo mese.