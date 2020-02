Ten Hag: "Avrei voluto De Jong e De Ligt per un altro anno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha criticato la nuova posizione di Frenkie de Jong, giocatore che conosce bene avendolo allenato fino alla scorsa stagione: "Non è un attaccante. È un giocatore che ha il compito di smistare palloni e rifornire gli attaccanti", ha spiegato a Ziggo Sport. Il tecnico olandese ha anche raccontato di aver rimproverato il centrocampista perché una volta si era spinto troppo in avanti. Alla domanda se gli sarebbe piaciuto continuare a lavorare con De Jong e De Ligt, ha risposto: "Sì, per 1-2 anni. Sarebbe stato meglio per l'Ajax e il calcio olandese. Con loro si poteva andare avanti in Champions, sono calciatori di grande qualità".