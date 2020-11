Troppe partite, anche Kroos si scaglia contro UEFA e FIFA: "Per loro siamo burattini"

Toni Kroos non le manda a dire e, senza peli sulla lingua, attacca FIFA e UEFA per il calendario troppo fitto di impegni: "Sfortunatamente siamo solo dei burattini nelle loro mani, non decidiamo nulla. Se fossimo noi a decidere, non giocheremmo la Nations League o la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Queste competizioni cercano di assorbire tutto dal punto di vista finanziario, ma spremono fisicamente i calciatori", ha detto nel podcast Einfach bad Luppen.

La SuperLega: "Dal punto di vista sportivo sarebbe sicuramente interessante, perché ci sarebbero solo partite di alto livello. Ma il divario tra i grandi club e piccoli aumenterebbe".

Le esultanze: "I balli e le coreografie sono stupidi. Alcune cose mi deprimono. Questo non significa che non sono una persona felice. Sono molto felice dentro, un po' meno fuori".