ufficiale Arsenal, richiamato da Ibiza il giovane Azeez. Va a giocare al Wigan

vedi letture

Si è interrotto in anticipo il prestito di Miguel Azeez, centrocampista classe 2002 di proprietà dell'Arsenal che era in forza all'Ibiza, in seconda serie spagnola. Nuova avventura per lui, che fino al termine della stagione giocherà ora in Championship, seconda serie inglese, al Wigan.