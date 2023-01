ufficiale Genk, arriva El Hadj. All'Anderlecht 2 milioni più bonus e contratto fino al 2027

vedi letture

Il Genk mette a segno un colpo per la mediana. Come informa il club belga, Anouar Ait El Hadj ha lasciato l’Anderlecht per approdare fra le file dei biancoblu. Il 20enne firma un contratto fino a giugno 2027 con i viola della capitale che incasseranno una cifra di circa 2 milioni di euro più bonus.