ufficiale Il Gaziantep ingaggia un altro ex Serie A: Dragus arriva in prestito fino a giugno

Nuovo acquisto per lo scatenato Gaziantep, che ieri ha ufficializzato l'arrivo dii Nicolas N'Koulou. Il club turco si è assicurato le prestazioni di un'altra vecchia conoscenza dei nostri campionati: Denis Dragus, attaccante rumeno che ha giocato in A con il Crotone e in B con il Genoa nella seconda parte della scorsa stagione (14 presenze totali e zero gol). Il giocatore lascia in prestito lo Standard Liegi fino al termine della stagione.