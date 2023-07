ufficiale Leicester, il portiere di Maresca arriva dal Brondby. Ecco Hermansen

vedi letture

Il nuovo portiere del Leicester di Enzo Maresca arriva dal Brondby. Il club inglese ha annunciato nelle scorse ore l'arrivo di Mads Hernansen, portiere classe 2000 che sbarca in Championship dalla Danimarca. Come raccolto dalla nostra redazione, il passaggio in Inghilterra del portiere danese è costato sette milioni alle Foxes.