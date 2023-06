ufficiale Monaco, addio a titolo definitivo per Zagré. Il difensore riparte dall'Olanda

Addio a titolo definitivo al Principato di Monaco per il difensore Arthur Zagre. Il terzino mancino 21enne è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell'Excelsior Rotterdam in Eredivisie, che l'ha messo sotto contratto per le prossime tre stagioni.