UFFICIALE: Nuovo colpo per il Newcastle, dal Southampton arriva Livramento

Nuovo colpo per il Newcastle, che ha annunciato negli scorsi minuti l'acquisto di Tino Livramento, terzino che arriva dal Southampton retrocesso per oltre quaranta milioni di sterline.

Laterale appena retrocesso con il Southampton, ha sofferto un brutto infortunio oltre un anno fa, rientrando però nella (sfortunata) stagione scorsa. Affare complessivo da circa 45 milioni di euro, dei quali però 35 saranno inizialmente di parte fissa.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tino Livramento from Southampton!

Welcome to Newcastle United, @tino_livramento! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2023