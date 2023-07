ufficiale Nuovo rinforzo per il neopromosso Luton. Dal City arriva Issa Kaboré

vedi letture

Nuovo acquisto per il neopromosso Luton. Dal Manchester City arriva Issa Kaboré, terzino destro di 22 anni originario del Burkina Faso, con cui ha già disputato 28 presenze; il giocatore, che nell'ultimo anno ha vestito la maglia dell'Olympique Marsiglia, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Rob Edwards ha dichiarato: “Questo è un acquisto davvero entusiasmante e un grande colpo per il club, quindi vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte nella trattativa. Abbiamo ricevuto molti feedback positivi, ha fatto molto bene in Francia e pensiamo che sia pronto per la Premier"

Chi è Kaboré

Nato a Bobo-Dioulasso, la seconda città più grande del Burkina Faso, si è trasferito in Belgio nel 2019, nel Mechelen. Dopo pochi mesi, a 19 anni, è stato ingaggiato dal Manchester City, che lo ha girato in prestito prima allo stesso Mechelen, poi al Troyes. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione del Marsiglia, con cui ha giocato 22 volte in Ligue 1 (una rete) e quattro in Champions League.

Nel 2021 è stato nominato miglior giovane della Coppa d'Africa, raggiungendo le semifinali con la sua Nazionale.