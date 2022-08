ufficiale Nuovo rinforzo per il Marsiglia. Dal Manchester City ecco Issa Kabore

Nuovo acquisto per l'Olympique Marsiglia. Annunciato in giornata l'arrivo di Issa Kaboré, prelevato dal Manchester City. Il terzino del Burkina Faso, 21 anni, era rientrato dal prestito al Troyes e approda all'OM con la medesima formula. Il club transalpino si è riservato anche il diritto di riscatto per 20 milioni.