Dopo un'estate con il suo nome tra i più caldi del mercato estivo, Michael Olise decide non lasciare il Crystal Palace. Anzi: l'esterno offensivo classe 2001 prolunga ufficialmente il suo contratto con le Eagles fino al 2027. Scongiurato dunque il suo passaggio al Chelsea, che sembrava ad un passo fino alle ultime ore.

Ad annunciare la notizia del rinnovo di Olise è stato il presidente delle Eagles Steve Parish, con un post sui propri canali social: "Sono assolutamente lieto di annunciare che Michael Olise ha deciso di impegnare il suo futuro al Crystal Palace Football Club e questo pomeriggio ha firmato un nuovo contratto quadriennale con il club".

I’m absolutely delighted to announce @m.olise has decided to commit his future to Crystal Palace football club and this afternoon signed a new four year deal with the club.

