Ufficiale Un nuovo membro nello staff tecnico dell'Union di Bjelica: è il fidato collaboratore Bule

vedi letture

Si allarga lo staff tecnico di Nenad Bjelica all'Union Berlino. Il club tedesco ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali di aver assunto Nino Bule, che si aggiunge squadra di allenatori con effetto immediato. Il 47enne supporterà il suo connazionale Bjelica insieme a Marie-Louise Eta e Danijel Jumic.

Da giocatore, Bule è stato attivo in Croazia, Giappone, Austria e Grecia, collezionando 259 presenze da professionista. Dopo il ritiro, il croato ha lavorato come vice allenatore in diversi club, tra cui Dinamo Zagabria e Osijek. Da diversi anni è al fianco dell'ex tecnico dello Spezia, che lo ha voluto fortemente. La società all'inizio non aveva ascoltato le richieste di Bjelica, poi ha deciso di accontentarlo.