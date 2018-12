Atl. Huila, vincere non basta: soldi ai maschi e notte in aeroporto

© foto di

Alle calciatrici dell’Atletico Huila non è bastato vincere la Copa Libertadores femminile per uscire dal cono d’ombra che troppo spesso nasconde l’altra metà del calcio a quasi ogni latitudine. La squadra infatti, dopo aver battuto ai rigori il Santos in finale e aver alzato al cielo uno storico trofeo ha visto svanire il premio in denaro loro destinato (55mila euro, una miseria rispetto ai 6 milioni che andranno alla vincitrice del torneo maschile). Quei soldi infatti non sono mai arrivati alla squadra femminile, ma saranno dalla stessa Federcalcio sudamericana al club maschile che ha parecchi debiti da saldare e, fatto non secondario, non era neanche qualificato alla Copa. A denunciare il fatto è stata la stella della squadra Yoreli Rincon in un video pubblicato sui social in cui spiega: “Per la vittoria avremmo vinto 55mila dollari, denaro che però non avremo mai. Tale cifra andrà alla squadra maschile che ha addirittura un presidente diverso dal nostro. Sì, avremo un riconoscimento dal nostro presidente ma… di tasca sua”.

Non solo la beffa per un premio vinto che invece andrà ad altri, ma anche una nottata passata a dormire in aeroporto stese per terra alla meglio in attesa di essere imbarcate sul volo per tornare a casa. Il club infatti non aveva previsto una sosta in albergo per la squadra femminile costringendola a passare oltre sette ore in attesa del primo volo.