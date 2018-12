Australia femminile, Carpenter: "Possiamo vincere la Coppa del Mondo"

Il difensore dell’Australia femminile, sorteggiata nel girone con l’Italia, Ellie Madison Carpenter ha parlato ai microfoni del Sydney Morning Herald delle possibilità delle Matildas alle prossima Coppa del Mondo in programma in Francia. “Sono certo che si parlerà molto della sfida contro il Brasile visto che a Rio abbiamo perso proprio contro di loro, ma noi siamo intenzionate a giocare bene e batterle ai Mondiali. Ogni gara sarà dura, ma se ci prepariamo bene e scendiamo in campo con la giusta mentalità possiamo arrivare fino in fondo e vincere la Coppa. Non dobbiamo prendere sottogamba nessuna squadra, nemmeno quelle che non abbiamo mai affrontato finora. - continua Carpenter – Manca ancora molto tempo all’inizio della competizione, ma è stato bello vedere il coinvolgimento dei tifosi al momento dei sorteggi. In questi mesi dobbiamo continuare a costruire una squadra che sappia divertire e arrivare in alto”.