Bari, aria di accordo con la Pink. Con la Roma si giocherà al San Nicola

© foto di Ivan Cardia

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis guarda con interesse alla Pink Bari, club che milita attualmente in Serie A femminile, e si prepara a trovare un accordo con la dirigenza del club. Come riporta La Gazzetta dello Sport in occasione dell’ultima gara di campionato in tribuna d’onore erano infatti presenti Alessandra Signorile e Isabella Cardone, rispettivamente presidente e team manager della squadra femminile, ma non solo. Dopo il recupero contro la Fiorentina, che si giocherà in Toscana, infatti la Pink Bari scenderà in campo contro la Roma al San Nicola per la prima volta nella sua storia.