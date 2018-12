Bonansea, un no alla squadra più forte del mondo. Per amore della Juve

Si può dire di no alla squadra più forte d'Europa, la dominatrice degli ultimi anni in Champions League, per amore della squadra del proprio cuore? A quanto pare sì. Lo ha fatto, come rivela L Football in un interessante retroscena del calciomercato femminile, Barbara Bonansea attaccante della Nazionale e della Juventus che nel 2017, al termine di un Europeo amaro per l'Italia in cui comunque riuscì a mettersi in luce grazie alle sue giocate, ai suoi dribbling e alle sue scorribande sulle corsie esterne. In quell'estate infatti il Lione presentò alla calciatrice classe '91 un'offerta per portarla a giocare nel massimo campionato francese, offerta difficile da rifiutare poiché il club transalpino sprigiona un fascino irresistibile – paragonabile a Real Madrid o Barcellona a livello maschile – per qualunque calciatrice compresa una stella del firmamento mondiale come l'americana Alex Morgan.

A far sfumare la trattativa fu l'ingresso nel calcio femminile della Juventus, che per la sua prima stagione in Serie A (dopo l'acquisto del titolo sportivo del Cuneo) decise di costruire una squadra forte per puntare subito allo scudetto, poi vinto, puntando tra le altre proprio Barbara Bonansea. Per la calciatrice, nata a Bricherasio in provincia di Torino e da sempre tifosa bianconera, il richiamo della squadra del cuore fu irresistibile, un sogno che si realizzava e pertanto la risposta scontata. Il Lione però non mollava la presa offrendo alla Juventus una cifra molto importante per il calcio femminile che fa tentennare il club bianconero, ma la decisione di Bonansea è chiara e semplice: “Resto a Torino, voglio giocare nella Juventus”. Il resto è storia nota.