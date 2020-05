Calcio femminile. Ripresa Serie A, decisione rimandata: "Verifiche nei prossimi giorni"

Il calcio femminile ha subito un brutto colpo a causa dell'emergenza Coronavirus che ha bloccato il mondo. In merito al campionato di Serie A, il Consiglio Federale non ha preso ancora una decisione definitiva sulla ripresa o la sospensione, come si evince dal comunicato ufficiale diramato poco fa: "Per quanto riguarda la Serie A femminile, è stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa, in base all'applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei Club e alla disponibilità di contributi da parte della FIGC".