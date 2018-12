ChievoVerona Valpo, Zanoletti: "I derby non si giocano. Si vincono"

© foto di Matteo Bursi

Il difensore classe ‘90 del ChievoVerona Valpo Stefania Zanoletti ha parlato in conferenza stampa del derby in programma nel prossimo turno contro l’Hellas Verona Women e del suo rientro in campo: “Sono contenta di essere tornata a disposizione della squadra, il destino ha voluto che rientrassi proprio contro la mia ex squadra (il Sasusolo NdR), un rientro un po’ amaro a livello di risultato, in quanto non meritavamo l’uscita dalla Coppa Italia. Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto e non era facile dopo la brutta prestazione di Mozzanica. Ci siamo compattate, abbiamo affrontato i problemi in settimana e penso che sia giunto il momento di far vedere che teniamo a questa maglia e che vogliamo ricominciare in maniera positiva. - conclude Zanoletti come si legge sul sito del club gialloblù - Sicuramente sarà una gara molto sentita e difficile, i derby non si giocano, ma si vincono e per farlo sarà importante l’approccio. Dobbiamo dimenticare il fatto che è un derby e pensare unicamente a vincere e a quei tre punti che per noi sono fondamentali”.