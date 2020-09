Claudia Pina: "Mi piace il calcio italiano, è più fisico. E ci sono tante calciatrici forti"

In una lunga intervista rilasciata a L Football la stella iberica Claudia Pina ha parlato della sua nuova esperienza al Siviglia, ma anche del calcio italiano: “A Siviglia mi sto trovando molto bene fin dal primo giorno, si tratta di un club storico con un fascino incredibile e non vedo l’ora di iniziare la stagione e arrivare il più in alto possibile con questa maglia. Nazionale? Non ho fretta. Mi auguro un giorno di poter debuttare con la nazionale maggiore, ma ora sono concentrata per il prossimo Mondiale Under 20 in Costa Rica. Cerco di fare un passo alla volta e godermi il massimo da ogni tappa del mio percorso. - conclude Pina parlando del calcio nostrano - Mi piace molto vedere partite delle altre leghe e l’anno scorso ne ho viste diverse gare del Milan, della Juventus e della Roma. Il calcio italiano è più fisico, le giocatrici sono molto forti. Con quale mi piacerebbe giocare? Ce ne sono tante, va bene qualsiasi purché vengano al Siviglia”.