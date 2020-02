© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fine settimana senza campionato, ma con le partite dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. Si parte venerdì pomeriggio con la sfida a tinte neroverdi fra Florentia San Gimignano e Sassuolo. Alla domenica sarà invece della sfida più interessante del lotto come quella fra Milan e Fiorentina, squadre che condividono la seconda piazza in campionato, e quella fra la Roma e il San Marino Academy, grande sorpresa della competizione e unico club di Serie B rappresentato. Chiude infine domenica la sfida fra Empoli e Juventus, con le toscane che hanno già messo in difficoltà le bianconere due turni di campionato fa.

Questo il programma dei quarti:

Florentia San Gimignano-Sassuolo 07/02 14:30

Milan-Fiorentina 08/02 14:30

San Marino Academy-Roma 08/02 14:30

Empoli Ladies-Juventus 09/02 14:30