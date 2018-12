D. Costa sul Brasile femminile: "Marta è come Pelè, ma non c'è solo lei"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport l’esterno offensivo della Juventus e del Brasile Douglas Costa ha parlato anche della nazionale verdeoro femminile prossima avversaria dell’Italia: “Marta per noi è come Pelé per tutti i record che ha battuto con la maglia del Brasile, ma non c’è solo lei. Abbiamo tante altre calciatrici forti e importanti come Andressa che gioca nel Barcellona”.