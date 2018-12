Elena Linari: "Germania? Certe scoppole meglio ora che in Francia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elena Linari, difensore centrale dell'Atletico Madrid e della Nazionale, intervenuta a Lady Radio ha parlato della sue esperienza in Spagna e delle differenze con il calcio italiano: “Essere qui a Madrid è un sogno che si realizza, ho sempre sognato di fare la calciatrice professionista e di poterlo fare anche facendo un'esperienza all'estero che ho sempre voluto fare. C'era stata pure la possibilità di andare negli USA in un College, ma poi coi miei genitori abbiamo deciso di finire la scuola a Firenze prima di spostarmi. Lo sto facendo in una bellissima città come Madrid. Ci sono alti e bassi, ma è giusto che sia così, ho iniziato bene abbiamo fatto la preparazione in giro per il mondo, gli allenamenti sono belli e intensi, le ragazze sono tutte di alto livello, giocatrici molto forti. Stiamo facendo bene, siamo prime e l'unica cosa che mi manca è il gol. Devo prendere le misure con un campionato che è molto diverso dal nostro. Qui c'è molto più intensità, non si abbassa mai la guardia anche se stai vincendo per tre o quattro a zero, in Italia c'è più tattica e si preferisce il palleggio, mentre qui si gioca a ritmi più alti. - continua Linari parlando della Nazionale italiana – Dobbiamo mettere in chiaro una cosa prima di tutto, ovvero che la Germania è seconda nel ranking FIFA. Inoltre hanno una cultura importante a livello di calcio femminile, un gruppo di giovani che stanno crescendo tantissimo come hanno dimostrato contro di noi, mentre in Italia bisogna crescere sotto diversi aspetti. Non è un caso che il Wolfsburg arrivi quasi sempre in fondo alle competizioni europee o che il Bayern Monaco in Europa faccia bene. Poi dobbiamo dire che venivamo da un periodo molto stressante, con tante partite ravvicinate in campionato e in Champions e molte non erano al meglio della firma. Queste partite però ci servono per preparare il mondiale dove troveremo molte squadre di questo livello ed è meglio perdere ora anziché in Francia fra qualche mese”.