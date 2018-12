Europeo U17 femminile, l’Italia evita le big nel girone della fase Élite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi a Nyon sono stati sorteggiati i gironi della Fase élite dell’Europeo Under 17 femminile. L’Italia, che ospiterà dal 21 al 27 marzo le gare del proprio girone avrà di fronte Danimarca, Islanda e Slovenia con solo la vincitrice che si qualificherà per la fase finale che si terrà dal 5 al 17 maggio in Bulgaria. “Evitare Germania, Spagna e Inghilterra è sempre un vantaggio – ha commentato il tecnico Nazzarena Grilli ai sito della FIGC – non è un girone semplice, ma avremo le nostre chance di passare il turno. Per le ragazze giocare davanti al proprio pubblico sarà uno stimolo in più per far bene”.

Sempre in mattinata sono stati sorteggiati anche i gironi della 1ª fase delle qualificazioni al Campionato Europeo 2019/2020 con l’Italia che è finita nel girone con Scozia, Irlanda del Nord e Montenegro. Le gare si giocheranno a Edimburgo dal 14 al 20 ottobre.