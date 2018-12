Fiorentina Women's, Cincotta: "Girelli? Offendere è sempre sbagliato"

Fonte: firenzeviola.it

Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Women's, ha parlato così ai media presenti a margine della cerimonia per la Hall of Fame: "Anche se abbiamo perso siamo sereni. La Juventus è una compagine costruita per vincere, ci sta di perdere. Le mie ragazze hanno avuto buone occasioni e sono orgoglioso di loro. Ripartiamo da qui e cerchiamo di correggere gli errori di atteggiamento che abbiamo fatto. La gara non è stata determinante, la classifica è molto equilibrata. Se vinciamo il recupero abbiamo le prime due a soli due punti. Le parole di Girelli? Stamani le ho scritto per manifestarle la mia vicinanza. Bisogna che tutto il calcio educhi quelli che sono gli atteggiamenti nelle tribune perché offendere è sempre sbagliato. Fiorentina-Juve maschile? Sono il primo tifoso, quindi ho poco da dire dal punto di vista tecnico: loro sanno cosa fare. Noi abbiamo vinto un trofeo contro di loro, speriamo che anche i viola riescano a vincere".