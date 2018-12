Fiorentina Women's, Clelland: "Contro la Roma sarà una grande sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lana Clelland, attaccante scozzese della Fiorentina Women's, ha parlato così, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, di vari temi legati alla sua avventura gigliata, partendo dalla prossima sfida di campionato con la Roma: "Sarà una grande partita, hanno iniziato piano la stagione, ma arriveranno i risultati anche per loro, prima o poi. Mi aspetto una battaglia. Firenze? Sapevo che venendo qua avrei trovato delle grandi giocatrici. Bellissimo potersi allenare con loro. Esterno o punta? Per me l'importante è giocare per la squadra, non conta tanto il ruolo. All'inizio della mia carriera venivo schierata esterna, non mi pesa giocare lì. Simeone? Succede a tutti di non segnare per un po'. Poi solitamente una volta che ti sblocchi cominci a segnare tante reti. Speriamo bene".