Fiorentina Women's, Mauro: "Juve già battuta, sarà agguerrita"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti della Fiorentina Women’s Ilaria Mauro ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'iniziativa organizzata dal suo sponsor: "Esperienze da allenatrice oggi? Ero molto emozionata, le ragazze si sono divertite molto. Juve? Sarà una partita molto difficile, l'ultima partita l'abbiamo vinta noi quindi loro arriveranno agguerrite.- continua Mauro parlando anche di Chiesa - Quando punta l'uomo e lo salta è imprendibile. Io sono molto diversa da lui, il mio è più un gioco alla Ibrahimovic, anche se il mio idolo a Firenze è Batistuta. Federico ha tutta la carriera davanti, sicuramente farà bene. È bello che la Nike abbia fatto questa manifestazione per far capire che il calcio femminile è in crescita".