Fiorentina Women's, Mauro: "Juve, vincere per puntare a riprenderci il titolo"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della gara di domenica tra Fiorentina Women's e Juventus Women, l'attaccante viola Ilaria Mauro ha presentato la sfida e non solo ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "La Juventus è la squadra da battere perché ci brucia ancora il fatto che ci abbia scucito lo scudetto dal petto perciò ci teniamo a batterla per dimostrare che ci siamo anche noi. Le nuove quest'anno si sono inserite benissimo. Mi trovo bene in attacco con la Clelland, diversa da me perché lei ha uno scatto pazzesco negli ultimi 30 metri, è forte, ha segnato anche una tripletta nell'ultima gara. Oltre alla Juve sarà dura con la Florentia. La Roma? E' partita male perché è molto giovane, nonostante l'arrivo di una esperta come la Bartoli, ed ha bisogno di fare gruppo. - continua Mauro - I Mondiali con la Nazionale? Venti anni sono tanti tra una partecipazione e l'altra. Un'esperienza che rimarrà per sempre nella vita e nel cuore nonostante io abbia già fatto due Europei. Il ct Bertolini abbiamo vinto tutte le partite tranne che con il Belgio, qualificandoci prima proprio a Firenze. Il percorso perciò è stato ottimo ma siamo consapevoli però che andiamo ad affrontare le squadre più forti del mondo".