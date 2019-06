Formiga nella storia dei Mondiali: 7 edizioni e la più anziana in campo

Nella giornata di ieri, giocando da titolare la sfida fra il suo Brasile e la Giamaica (finita 3-0 per le verdeoro) la centrocampista Miraildes Maciel Mota, meglio nota come Formiga, è entrata nella storia dei Mondiali femminili e non solo. La brasiliana infatti ha giocato ben sette edizioni (dal 1995 al 2019 è sempre stata presente) della massima competizione mondiale. Mai nessuna, e mai nessuno, è mai riuscita a tanto visto che il precedente record era di Homare Sawa, ora ritiratasi, che aveva partecipato con il Giappone a sei edizioni, mentre al maschile il record è di cinque edizioni e appartiene a giocatori come Lothar Matthäus (Germania), Gianluigi Buffon (Italia), Antonio Carbajal (Messico) e Rafael Marquez (Messico).

L’altro record è quello della longevità. Formiga a 41 anni e 98 giorni è infatti diventata la giocatrice più anziana a scendere in campo in una competizione mondiale battendo la statunitense Christie Rampone che nel 2015 scese in campo appunto a 40 anni e 11 giorni contro il Giappone. La brasiliana inoltre è la terza in assoluto in questa classifica battuta solo da Roger Milla del Camerun, in campo a 42 anni nel 1994, e Essam El-Hadary, in campo a 45 anni con l’Egitto.