Francia 19, le avversarie dell'Italia: il Brasile della stella Marta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla seconda fascia dell’urna di Parigi l’Italia ha pescato il Brasile, una delle nazionali sempre presenti alla Coppa del Mondo, e dominatrice assoluta del Sud America. Le verdeoro nelle sette precedenti edizioni hanno come miglior risultato il secondo posto nel 2007 (e un terzo nel 1999 ultima apparizione dell’Italia al Mondiale), mentre nel 2015 si sono fermate agli ottavi di finale. In Sud America vantano invece sei titoli su sette, con un secondo posto alle spalle dell’Argentina nel 2006. Ottimi anche i risultati ai Giochi Olimpici con due argenti (2004 e 2008), ma solo il quarto posto in quelli di casa nel 2016. Una squadra che gioca un calcio molto tecnico, di grande qualità e fantasia, molto offensivo con due ali che sono in pratica attaccanti aggiunti. Probabile la presenza di una calciatrice che milita in Italia come Thaisa Moreno del Milan oltre che di Formiga che qualora fosse convocata diventerebbe la calciatrice con più Mondiali disputati ed esordendo la più vecchia in campo seconda solo, contando anche gli uomini, al camerunese Roger Milla.

La stella: Senza dubbio è Marta. Sei volte migliore calciatrice al Mondo per la FIFA e autrice di 110 reti in 133 partite che ne fanno la migliore marcatrice nella storia del Brasile, anche meglio di un tale Pelé che è fermo a 77 in 92 presenze. Classe ‘86 ha giocato in tre continenti diversi: Sud America (Vasco da Gama, Santa Cruz e Santos in Brasile), Nord America (Los Angeles Sol, Gold Pride, Western NT Flash e ora Orlando Pride) ed Europa (Umea, Tyreso e Rosengard in Svezia) segnando a ripetizione in con ogni maglia e garantendosi un posto nella storia del calcio femminile.

La rivelazione: Se così si può dire di Beatriz, attaccante classe ‘93, che dovrebbe essere la spalla di Marta in avanti. 49 presenze e 13 reti in verdeoro per la calciatrice che nel suo club – Icheon Red Angels in Sud Corea – veste la maglia numero 10 data la sua classe e qualità tecnica. Nonostante la giovane età per lei questi saranno i terzi mondiali disputati, il che fa di lei una calciatrice esperta e abituata alle pressioni dei grandi eventi.

Probabile formazione (4-4-2): Barbara; Rayanne, Monica, Tayla, Tamire; Thais, Thaisa, Adriana, Debinha; Marta, Beatriz.