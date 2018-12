Francia 19, le avversarie dell'Italia: l'Australia di Sam Kerr

Dalla prima fascia dei sorteggi mondiali l’Italia ha pescato l’Australia, squadra numero sei nel ranking FIFA. Non la peggiore possibile visto che, come ha sottolineato anche la ct Bertolini le azzurre hanno evitato le corazzate Germania, Stati Uniti e Giappone, ma comunque una squadra da prendere con le molle specialmente perché si conosce poco. Le oceaniche, che come gli uomini giocano le qualificazioni nel gruppo asiatico, vantano sette presenze ai Mondiali, ma non sono mai andate oltre i quarti di finale raggiunti nelle ultime tre edizioni di fila. Nel loro palmares figurano anche una vittoria in Coppa d’Asia nel 2010 e tre Coppe d’Oceania (1995, 1998, 2003). Le Matildas, questo il loro soprannome, sono una squadra di grande solidità, che gioca un calcio diverso da quello praticato dall’Italia, un calcio più fisico e incentrato sull’atletismo anche se non mancano le giocatrici di qualità.

La stella: Samantha Kerr è la calciatrice più famosa, la trascinatrice della squadra australiana. 25 anni, una lunga esperienza negli Stati Uniti (Western New York Flash, Sky Blue e Chicago Red Stars), ora in forza al Perth Glory come marquee player (i giocatori che possono sforare il tetto salariale). Proprio per questo è entrata nella storia del calcio australiano essendo la prima donna a ricevere tale privilegio. Il suo score con la Nazionale è di 27 reti in 72 partite e sarà lei il riferimento offensivo nel 4-2-3-1 che solitamente adotta la squadra.

La rivelazione: Unica giocatrice a militare in Europa, Alex Chidiac, 19 anni, potrebbe essere la sorpresa della squadra australiana. Nonostante la giovane età la centrocampista dell’Atletico Madrid vanta 14 presenze con un gol con le Matildas. Nel suo ruolo la concorrenza non manca sopratutto perché c’è la top scorer della Nazionale Lisa De Vanna che giocherà probabilmente l’ultimo Mondiale della sua carriera.

Probabile formazione (4-2-3-1): Arnold; Carpenter, Polkinghome, Alleway, Kellond-Knight; Butt, van Egmond; De Vanna, Logarzo, Foord; Kerr.