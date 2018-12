Francia 19, le avversarie dell'Italia: la sorpresa Giamaica di baby Brown

Dalla quarta ed ultima urna è invece uscita una novità assoluta per il palcoscenico iridato: la Giamaica. Sulla carta le caraibiche sono le vittime sacrificali del girone, ma occhio al loro entusiasmo che potrebbe rappresentare un’arma in più. Una Nazionale in crescita che nell’ultima Concacaf Cup ha conquistato un sorprendente terzo posto venendo sconfitta solo dalle superpotenze USA e Canada. Una squadra molto giovane, con alcune millennial nelle sue fila e anche nella formazione titolare (il portiere Schneider è del ‘99, la numero 10 Brown addirittura del 2002). Probabilmente in Francia ci saranno anche tre calciatrici che militano in Italia: i difensori Allyson Swaby (Roma) e Toriana Patterson (Pink Bari) e l'attaccante Trudi Carter (Roma).

La stella: Forse non è corretto chiamarla così, ma sicuramente l’eroina delle Reggae Girlz è il difensore Domenique Bond-Flasza, classe ‘96 del PSV Eindhoven. È stata lei a regalare la storica qualificazione alla Coppa del Mondo realizzando il rigore decisivo contro Panama nella finale per il terzo e quarto posto. Un gol che l’ha fatta entrare di diritto nell’Olimpo del calcio giamaicano al pari di Deon Burton, la stella della Giamaica ai Mondiali del 1998 prima e unica apparizione dei caraibici alla rassegna iridata.

La rivelazione: Classe 2002 Jody Brown potrebbe essere la giocatrice più giovane della prossima Coppa del Mondo. Nell’ultima Concacaf Cup l’attaccante delle Reagge Girlz è stata grande protagonista con il gol contro Panama nei tempi supplementari che riportava in vantaggio la Giamaica prima della lotteria dei rigori di cui abbiamo parlato sopra. Gol e prestazioni che sono valse a Brown il titolo di migliore giovane calciatrice del torneo.

Probabile formazione (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, Plummer, Swaby, Silver; Sweatman, Asher, Matthews; Brown, Shaw, Blackwood