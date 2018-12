Francia 19, quarta fascia: Nigeria la migliore. Tre le esordienti assolute

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi alle 18 italiane alla Seine Musicale a Parigi ci sarà il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo femminile in programma la prossima estate (7 giugno-7 luglio) in Francia

Nella quarta fascia trovano posto solo squadre extraeuropee come le tre africane (Nigeria, Sud Africa e Camerun), le due sudamericane (Argentina e Cile) e la novità Giamaica. Di queste è la Nigeria ad avere maggiore tradizione con ben sette partecipazioni ai mondiali e un quarto di finale conquistato nel 1999. Le giocatrici più famose della squadra dominatrice del continente nero sono le attaccanti Perpetua Nkwocha (80 gol in 98 presenze) e Asisat Oshoala, che gioca nel Liverpool. Due invece le calciatrici che sono andare a cercar fortuna negli USA (Curtney Dike e Ibubeleye Whyte). Restando in Africa c’è poi il Camerun alla sua seconda partecipazione consecutiva. Qui la stella è l’attaccante del Rosengard Gaelle Enganamouit, mentre tante sono le ragazze che giocano in giro per l’Europa fra cui spiccano Claudine Meffometou del Zvezda Perm e Ajara Nchout del Sundsvalls. Per il Sud Africa invece quella in Francia sarà la prima volta e per questo deve dire grazie allo zoccolo duro che vede nel capitano Janine Van Wyk delle Huston Dash dove militano anche le giovani Linda Motlhalo e Thembi Kgatlana.

Passando al continente americano ecco invece l’Argentina, alla sua terza partecipazione. Sono diverse le giocatrici che giocano in Spagna fra cui la più nota è il difensore del Madrid Agustina Barroso. Due poi le fresche campionesse di Libertadores con le colombiane del Huila: Aldana Cometti ed Eliana Stabile. Anche il Cile, altra esordiente assoluta, può vantare numerose calciatrici che militano in Spagna specialmente nel Rayo Vallecano (Carla Guerrero e Camilla Saez), Sporting Huelva (Geraldine Leyton, Yessenia Lopez e Barbara Santibanez) e Valencia (Yanara Aedo e Karen Araya). Le sorprese potrebbero però essere le millenial Javiera Grez e Isidora Olave. Infine la Giamaica che vede anche tue conoscenze della nostra Serie A nelle sue fila: Toriana Patterson della Pink Bari e Trudi Carter della Roma. Donna-Kay Henry dello Stjarnan e Nicole McClure del Sundsvalls le altre da tenere d’occhio.

Quarta fascia: Argentina, Cile, Nigeria, Camerun, Sud Africa, Giamaica