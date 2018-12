Francia 19, terza fascia: c'è l'Italia in mezzo alle asiatiche

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi alle 18 italiane alla Seine Musicale a Parigi ci sarà il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo femminile in programma la prossima estate (7 giugno-7 luglio) in Francia

La terza urna conterrà la Nazionale azzurra. Di conseguenza le cinque squadre che descriveremo non potranno essere incrociate dalle nostre ragazze. Le più temibili sono le asiatiche Cina e Corea del Sud. Le prime ricordano un po' gli USA poiché come nel Paese nordamericano il calcio femminile è più evoluto di quello maschile. Negli ultimi anni non ha brillato particolarmente, ma è sempre una squadra temibile con Ma Xiaoxu bomber di talento ed esperienza là davanti. Ma la stella è senza dubbio Wang Shuang, prima cinese a vincere la Champions League in Europa. L’esperienza non manca così come la qualità e la voglia di rifarsi dopo qualche passaggio a vuoto. La Corea del Sud è invece alla terza partecipazione, ma in Asia è una grande certezza visti gli ultimi tre terzi posti nella Coppa continentale. Poche le giocatrici che giocano all’estero: Cho So-hyun in Norvegia e Ji So-yun e in Inghilterra le più note, ma occhio all’attaccante Jeon Ga-eul (35 reti in 91 presenze). L’altra asiatica del lotto è la Thailandia alla seconda apparizione assoluta. Una sola calciatrice Suchawadee Nildhamrong gioca all’estero, negli Usa con le California Golden Bears, mentre il resto della squadra è formato dagli zoccoli duri di Chonburi e Bundit Asia. Una squadra poco conosciuta, ma che potrebbe rivelarsi insidiosa.

Le altre due squadre sono la Nuova Zelanda, grande habitué della competizione, e la new entry Scozia. Le oceaniche, che non hanno più rivali dopo l’addio dell’Australia, vantano molte giocatrici sparse per il mondo dal portiere Erin Nayler (Bordeaux) passando per i difensori Ria Percival (West Ham) e Ali Riley (Chelsea), la centrocampista Katie Bowen (Utah Royals) fino alle punte Rosie White (Chicago Red Stars) ed Emma Rolston (Duisburg). Nella Scozia invece le bandiere Jennifer Beattie, Rachel Corsie, Joanne Love e Jane Ross finalmente avranno l’occasione di mostrarsi nel palcoscenico mondiale. Da segnalare poi la presenza delle più giovani e rampanti Erin Cuthbert del Chelsea e Lana Clelland della Fiorentina.

Terza fascia: Corea del Sud, Cina, Italia, Nuova Zelanda, Scozia, Thailandia