Francia 2019, l’Italia probabilmente sarà inserita in terza fascia

Il prossimo otto dicembre a Parigi verranno sorteggiati i gironi della prossima Coppa del Mondo femminile che si terrà in Francia dal 7 giugno a 7 luglio. L’Italia, che torna nella fase finale dopo 20 anni, sarà molto probabilmente inserita in terza fascia assieme a Corea del Sud, Cina, Scozia e Thailandia più una fra le tre africane e l’oceanica che si qualificheranno nei prossimi giorni alla competizione. In prima fascia, oltre alla Francia, ci saranno USA, Germania, Inghilterra, Canada e Australia, mentre in seconda le campionesse europee dell’Olanda, Brasile, Spagna, Svezia, Norvegia e Giappone. In terza fascia per il momento Argentina, Cile e Jamaica a cui si aggiungeranno tre delle quattro squadre che ancora devono qualificarsi. Questo almeno secondo quanto riporta il sito ufficiale della competizione nella simulazione dei gironi pubblicata oggi.